Премʼєр Словаччини Фіцо вперше виступив на публіці після замаху — і похвалив Орбана за візит до Москви
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 5 липня уперше виступив на публіці після замаху на нього і похвалив премʼєра Угорщини Віктора Орбана за візит до Москви.
Про це пише Reuters.
Фіцо виступив на вечірній церемонії з нагоди Дня святих Кирила і Мефодія — це державне свято в Словаччині. У зверненні він, серед іншого, говорив про візит Орбана до Москви й сказав, що хотів би приєднатись до нього, якби це дозволяв стан його здоровʼя.
«Мирних ініціатив недостатньо, я повторюю, недостатньо мирних ініціатив і мирних переговорів», — заявив Фіцо.
Також Фіцо розкритикував «прогресивні ліберальні ідеології», які, за його словами, «розповзаються як ракова пухлина» і завдають шкоди Словаччині.
«Я не хочу, щоб Словаччина була серед тих країн, які є карикатурою на західну цивілізацію», — сказав Фіцо.
- 2 липня 2024 року Орбан відвідував Київ, де провів переговори з Володимиром Зеленським. Це був його перший візит від початку повномасштабної війни. Орбан під час зустрічі хоч і назвав війну вторгненням Росії, але просив Зеленського про припинення вогню.
- Уже 5 липня Орбан приїхав до Москви і зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним. Однією з ключових тем зустрічі була війна РФ проти України та її «мирне врегулювання». Сам Орбан назвав свою поїздку «мирною місією», хоч і зустрів широку критику з боку інших західних лідерів.