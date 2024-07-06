За минулу добу Росія вбила 11 жителів Донеччини, ще 43 людини дістали поранень

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Вадим Філашкін / Донецька ОВА

За минулу добу, 5 липня, Росія вбила 11 жителів Донеччини. Ще 43 людини дістали поранень.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Пʼять загиблих було в Селидовому, три — у Часовому Яру, по одній людині загинули в Комарі, Торецьку та Українську.

Загалом, за даними Донецької ОВА, росіяни вбили на Донеччині 2 064 цивільних і поранили 5 316. Це дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.