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Генштаб: Росія втратила ще 1 260 військових і 11 танків на фронті

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

FEDOROV / Telegram

За минулу добу, 5 липня, Сили оборони вбили або поранили ще приблизно 1 260 російських військових, повідомив Генштаб ЗСУ. Загалом від початку повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року, Росія втратила вбитими й пораненими майже 549 840 солдатів.

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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ