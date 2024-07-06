Новим президентом Ірану став реформістр Масуд Пезешкіан

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У другому турі президентських виборів в Ірані переміг 69-річний реформіст Масуд Пезешкіан — він обійшов консерватора Саїда Джалілі.

Про це повідомило державне іранське агентство IRNA.

За Пезешкіана проголосували майже 16,4 мільйона виборців, а за Джалілі — понад 13,5 мільйона. Явка виборців становила 49,8%.

Пезешкіана вважали єдиним кандидатом-реформістом на цих президентських виборах. Його політичний шлях почався, коли він приєднався до адміністрації експрезидента Ірану Мохаммада Хатамі як заступник міністра охорони здоровʼя в 1997 році. За чотири роки його призначили міністром охорони здоровʼя — він працював на цій посаді у 2001—2005 роках.

Відтоді Пезешкіан пʼять разів обирався до іранського парламенту, де також обіймав посаду віцеспікера парламенту у 2016—2020 роках.

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Пезешкіан — представник іранських реформістів: він не ставить під сумнів загальні принципи Ісламської республіки, однак дотримується гнучкішої позиції в міжнародних відносинах. Зокрема, саме реформісти свого часу активно виступали за переговори зі США щодо іранської ядерної програми.

На думку політичних аналітиків, пише CNN, більш поміркований президент Ірану може сприяти діалогу між Іраном і західними державами. Усередині країни Пезешкіан також може запровадити деякі соціальні зміни, хоча це не гарантовано. Під час передвиборчої кампанії він обіцяв зробити Іран більш відкритою державою і розширити свободи громадян, а ще виступав за свободу жінок, зокрема від носіння хіджабу.

Опозиція закликала бойкотувати вибори, називаючи їх цирком. Останніми тижнями іранці широко використовували хештег #ElectionCircus у соцмережах.

Дострокові президентські вибори в Ірані відбулися через загибель колишнього президента Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі, що трапилась 19 травня цього року.