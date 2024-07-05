Автовиробнику Tesla дозволили розширити завод під Берліном
- Автор:
- Олександра Амру
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Американському виробнику електромобілів Tesla дозволили розширити свій єдиний завод у Європі, щоб нарощувати виробництво.
Міністерство з охорони довкілля федеральної землі Бранденбург напередодні схвалило таку заявку Tesla, передає Deutsche Welle. В результаті американський автовиробник зможе достроково розпочати перші будівельні роботи в Грюнгайде під Берліном.
Водночас влада Бранденбургу дозволила компанії розширити виробництво лише на наявній території заводу — без вирубки лісів. Раніше компанія планувала розширити територію для будівництва вантажного терміналу, що передбачало вирубку дерев. Через це навіть протестували екоактивісти.
Tesla планує подвоїти щорічне виробництво електромобілів у Грюнгайде з пів мільйона до мільйона одиниць. Досі вдавалося досягти лише показника 300 тисяч електромобілів на рік.
Компанія американського мільярдера Ілона Маска виробляє електромобілі у Грюнгайде з березня 2022 року. На цьому підприємстві працює близько 12 тисяч людей.
Заплановане скорочення робочих місць на Tesla у всьому світі на тлі просідання ринку електромобілів торкнулося й сотень робочих місць у Грюнгайде. У квітні Tesla повідомило про закриття 400 місць на цьому заводі. А втім, компанія все одно планує у майбутньому нарощувати виробництво.
Екологи та місцеві жителі дуже стурбовані планами Tesla, оскільки завод у Грюнгайде частково розташований у заповідній зоні. Компанія планує побудувати ще одне велике промислове приміщення та оптимізувати наявні потужності.
- 5 березня 2024 року лівоекстремістське угруповання Volcano Group атакувало єдиний в Європі завод Tesla під Берліном. Вони підпалили опору лінії електропередачі, що спричинило збій у подачі електроенергії в населених пунктах округу Одер-Шпре у Бранденбурзі, а на розташованому поблизу заводі Tesla сталося відключення світла і пожежа. Завод тоді припинив свою роботу, а співробітників евакуювали з приміщення.
- За тиждень до цього екоактивісти розбили табір у лісі поряд із заводом і під гаслом «Зупини Tesla» протестували проти розширення виробництва, через яке можуть вирубати дерева.