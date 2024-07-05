ВМС показали випробування у морі українського корвета «Гетьман Іван Мазепа», який будується у Туреччині
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Військово-морські сили показали ходові державні випробування у морі українського корвета класу Ada «Гетьман Іван Мазепа» (F 211), який будується у Туреччині. Він буде флагманом ВМС ЗСУ.
Це перше офіційне підтвердження виходу корвета у море на випробування. До цього були лише неофіційні фото в соцмережах наприкінці травня 2024 року.
Корвет повинен увійти до складу українського флоту у 2024 році, але точні дати поки не розголошуються. Судячи з відео, корабль ще добудовується.
Як писав Naval Pages, «Гетьман Іван Мазепа» отримає американські протикорабельні ракети Harpoon, зенітно-ракетний комплекс малої дальності MBDA VL MICA, 76-мм артилерійську установку Leonardo Super Rapid, 35-мм зенітний комплекс Rheinmetall Millennium, 12,7-мм кулеметні установки Aselsan STAMP і 324-мм торпедні апарати з протичовновими торпедами MU90 Impact. Також корвет може приймати на борт один гелікоптер.
- Україна підписала з Туреччиною угоду на будівництво двох корветів класу Ada ще в липні 2021 року. Урочиста церемонія закладки майбутнього «Гетьмана Івана Мазепи» відбулася 7 вересня 2021 року. У тому ж році почали формувати екіпаж. Спустили на воду корвет у жовтні 2022 року.
- У серпні 2023 року заклали кіль другого корвета — «Гетьман Івана Виговський». У березні 2024 року корвет показали президенту Володимиру Зеленському.
- За домовленостями корвети мають увійти до складу ВМС ЗСУ у 2024 році. Очікується, що перший з них приступить до виконання завдань не раніше 2026 року — до цього його чекають випробування.