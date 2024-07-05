ВМС показали випробування у морі українського корвета «Гетьман Іван Мазепа», який будується у Туреччині

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Військово-морські сили показали ходові державні випробування у морі українського корвета класу Ada «Гетьман Іван Мазепа» (F 211), який будується у Туреччині. Він буде флагманом ВМС ЗСУ.

Це перше офіційне підтвердження виходу корвета у море на випробування. До цього були лише неофіційні фото в соцмережах наприкінці травня 2024 року.

Корвет повинен увійти до складу українського флоту у 2024 році, але точні дати поки не розголошуються. Судячи з відео, корабль ще добудовується.

Як писав Naval Pages, «Гетьман Іван Мазепа» отримає американські протикорабельні ракети Harpoon, зенітно-ракетний комплекс малої дальності MBDA VL MICA, 76-мм артилерійську установку Leonardo Super Rapid, 35-мм зенітний комплекс Rheinmetall Millennium, 12,7-мм кулеметні установки Aselsan STAMP і 324-мм торпедні апарати з протичовновими торпедами MU90 Impact. Також корвет може приймати на борт один гелікоптер.