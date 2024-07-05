Латвія передасть Україні 2 500 дронів вартістю €4 мільйони

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Латвія протягом липня передасть Україні 2 500 бойових безпілотників різних типів вартістю €4 мільйони.

Про це повідомило Міністерство оборони Латвії.

Перша поставка з цієї партії — 300 дронів — будуть в Україні вже за кілька днів. Бойові дрони різних типів і різного призначення виготовили 7 латвійських компаній.

Як член коаліції безпілотників, Латвія постійно працює над відправкою дронів Україні відповідно до потреб армії та інвестує значні кошти в їхнє виробництво. Протягом цього року Латвія інвестує в коаліцію безпілотників для України €20 мільйонів, з яких понад €10 мільйонів — на закупівлю дронів у латвійських компаній.