Латвія передасть Україні 2 500 дронів вартістю €4 мільйони
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Латвія протягом липня передасть Україні 2 500 бойових безпілотників різних типів вартістю €4 мільйони.
Про це повідомило Міністерство оборони Латвії.
Перша поставка з цієї партії — 300 дронів — будуть в Україні вже за кілька днів. Бойові дрони різних типів і різного призначення виготовили 7 латвійських компаній.
Як член коаліції безпілотників, Латвія постійно працює над відправкою дронів Україні відповідно до потреб армії та інвестує значні кошти в їхнє виробництво. Протягом цього року Латвія інвестує в коаліцію безпілотників для України €20 мільйонів, з яких понад €10 мільйонів — на закупівлю дронів у латвійських компаній.
- Коаліція дронів для України стартувала 17 лютого 2024 року в межах роботи Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»).
- Співлідерами ініціативи виступили Латвія і Велика Британія. Також до коаліції приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Канада і Нідерланди — загалом у коаліції вже 14 країн. Зараз зібрано понад €500 мільйонів на постачання безпілотників в Україну.