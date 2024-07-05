Премʼєр Угорщини Орбан зустрівся з Путіним у Кремлі. Вони обговорюють війну в Україні

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Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся в Кремлі з лідером Росії Володимиром Путіним. Одна з ключових тем зустрічі — війна РФ проти України та її «мирне врегулювання».

Як передають російські медіа, Путін заявив, що планує представити угорському премʼєру детальні пропозиції Москви щодо «врегулювання» війни, і згадав, що вже озвучував їх перед Глобальним самітом миру у Швейцарії.

Тоді він висунув Україні ультиматум: Москва хоче забрати Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області в межах їхніх адміністративних кордонів, щоб Україна визнала ці області та Крим російськими, мають зняти всі західні санкції, а Київ відмовитися від НАТО. Тільки тоді Росія піде на переговори.

Путін і кремлівська пропаганда заявляють, що Орбан приїхав до Москви не лише як партнер, а як представник країни, що головує в Раді ЄС. Натомість голова Євроради Шарль Мішель і голова ЄС із зовнішньої політики окремо підкреслювали, що Угорщина не має повноважень вести діалог з Росією від імені Євросоюзу.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн взагалі розкритикувала Орбана за візит у РФ. «Тільки єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні», — написала вона в X.

Сам Орбан назвав свою поїздку «мирною місією». Він подякував Путіну за те, що той «погодився його прийняти», а також заявив, що незабаром Угорщина, ймовірно, стане єдиною країною в Європі, що може поговорити з усіма сторонами конфлікту — Україною та РФ.