Німеччина передала Києву третю ЗРК Patriot. Вона вже в Україні

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Міністерство оборони Нідерландів

В Україну вже прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot з Німеччини, який Києву пообіцяли в середині червня.

Про це у Х повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

«Він [Patriot] посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників і ракет. Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині», — написав Єгер.

Офіційно уряд ФРН про передачу третьої ЗРК Patriot не повідомляв. В останньому оголошеному 14 червня пакеті військової допомоги були зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу дії IRIS-T SLM і ЗРК малого радіусу IRIS-T SLS, а от Patriot очікувався пізніше.