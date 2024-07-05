У Львові школярі вийдуть на навчання 19 серпня через ситуацію зі світлом

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У Львові навчання в школах розпочнуть 19 серпня, щоб на тлі проблем в українській енергетичній системі гарантувати повноцінний шкільний навчальний рік.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. Рішення ухвалив штаб підготовки міста до зими.

У разі повного блекауту всі львівські школи стануть цілодобовими пунктами незламності, де львівʼяни зможуть зігрітися та зарядити пристрої. Якщо ситуація зі світлом взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі.

Планові зимові канікули розпочнуться 21 грудня. Якщо ситуація зі світлом погіршиться, то канікули продовжать, а в школах працюватимуть чергові групи для дітей, чиї батьки не зможуть залишити їх вдома.

Раніше Міністерство освіти і науки України рекомендувало закладам освіти розпочати навчальний рік у серпні та вчитися по суботах у теплі місяці року через атаки Росії на критичну інфраструктуру України. У такий спосіб хочуть підготувати заклади освіти до нового осінньо-зимового періоду й опалювального сезону.