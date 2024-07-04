НБУ обмежить перекази грошей з картки на картку

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Flickr / Національний банк України

Голова Національного банку України Андрій Пишний розповів, що регулятор буде вводити обмеження для переказів з картки на картку (вони ж р2р-перекази). Зараз тривають переговори з волонтерами, які оперують великими сумами грошей між картками.

Про це Андрій Пишний заявив на засіданні фінансового комітету Верховної Ради.

За його словами, НБУ хоче провадити свою політику зрозуміло й з думкою про тих, кого торкнеться рішення про ліміти на перекази.

Наразі відбуваються розмови з волонтерським середовищем, позиції волонтерів збирають та аналізують.

«Ми стійкі у своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми», — сказав Пишний.

Раніше в НБУ повідомляли, що ліміти на вихідні р2р-перекази можуть скласти до 100 тисяч гривень та 30 операцій на місяць для одного рахунку. Вхідні транзакції обмежувати поки що не планували. Однак це не остаточне рішення.

Чому хочуть ввести обмеження

За даними Нацбанку, обсяги тіньових переказів можуть становити мільярди гривень. Для цього, зокрема, використовуються картки фізосіб, які свідомо надають зловмисникам свої персональні дані для цього. Потім через картки пенсіонерів чи студентів з місячним доходом у кілька тисяч гривень можуть проводити нехарактерні платіжні операції на мільйони гривень за день.

З осені 2023 року НБУ фіксує аномальне зростання обсягів р2р-переказів по системі, а також зростання кількості карток, з яких роблять такі перекази, і середніх сум переказу в окремих банків-емітентів. Зокрема, один із найбільших банків-емітентів передав інформацію в НБУ про виявлені дропи — це понад 10 тисяч клієнтів лише за жовтень — грудень 2023 року. Інший банк виявив понад 4 000 скомпрометованих карток за цей самий період.

За оцінками аналітиків CASE Україна, держава втрачає орієнтовно не менше 100 мільярдів гривень на рік через схеми з ПДВ, контрафакт, сірий ринок підакцизних товарів, заробітні плати «у конвертах» тощо.