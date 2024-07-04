У Білорусі звільнили кількох політвʼязнів — серед них Григорій Костусьов

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У Білорусі почав діяти «Закон про амністію» — наразі відомо про десятьох звільнених політвʼязнів. Серед них — лідер опозиційної партії БНФ (Білоруський народний фронт) Григорій Костусьов.

Про це пише білоруський правозахисний центр «Вясна».

Серед тих, кого звільнили, три жінки і семеро чоловіків. Поки що невідомо, хто саме вони.

Публічно повідомили лише про Григорія Костусьова, засудженого до десяти років позбавлення волі. Це підтвердили його родичі. Політвʼязень провів за ґратами понад три роки, у вʼязниці в нього загострилися проблеми зі здоровʼям — виявили рак.

Григорія Костусьова звинуватили у змові з метою захоплення влади неконституційним шляхом і заслали у виправну колонію посиленого режиму.

У квітні 2021 року білоруське державне телебачення показало відео із обвинуваченими у «держперевороті» і «підготовці замаху» на Лукашенка, зокрема, з Костусьовим.