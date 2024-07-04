Такер Карлсон анонсував інтервʼю із Зеленським. В Офісі президента це заперечили

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Речник президента України Сергій Никифоров заперечив, що Володимир Зеленський запланував інтерв’ю з американським журналістом Такером Карлсоном — колишнім ведучим Fox News, антивакцинатором, симпатиком Дональда Трампа і Володимира Путіна.

«Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела у ФСБ. У президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає», — заявив Никифоров.

Напередодні Карлсон заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито погодився на розмову з ним.

«Схоже, ми отримаємо інтервʼю із Зеленським. Ми намагалися [домовитися про інтервʼю] протягом двох років, і особливо інтенсивно після інтервʼю з Путіним у лютому. Суть полягає в тому, щоб надати американцям вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі. Сподіваємося, [інтервʼю] скоро вийде», — написав Карлсон.

У лютому 2024 року Карлсон взяв інтервʼю у Володимира Путіна — наповнене суцільною пропагандою і спотвореною історією. Там Путін, серед іншого, говорив про «денацифікацію» України.

«Я не розумів, що це означає. Денацифікація? Путін намагався повʼязати когось зі злим режимом, якого більше не існує. [...] Не існує жодного нацистського руху у 2024 році. Це просто спосіб назвати людей злом. Називати їх [українців] нацистами — це якось по-дитячому», — так Такер пізніше прокоментував інтервʼю з Путіним у розмові з американським блогером Лексом Фрідманом.

У квітні Карлсон заявив, що кілька разів надсилав запит до Зеленського з проханням про інтервʼю, але його начебто ігнорували.