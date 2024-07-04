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Генштаб: Росія за добу втратила ще 1 200 військових, 65 артилерійських систем і 17 бронемашин

Автор:
Олександра Опанасенко
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За минулу добу, 3 липня, Сили оборони вбили або поранили ще приблизно 1 200 російських військових, повідомив Генштаб ЗСУ.

Загалом від початку повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року, Росія втратила вбитими й пораненими майже 547 470 солдатів.

Також Сили оборони знищили:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ