Генштаб: Росія за добу втратила ще 1 200 військових, 65 артилерійських систем і 17 бронемашин

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За минулу добу, 3 липня, Сили оборони вбили або поранили ще приблизно 1 200 російських військових, повідомив Генштаб ЗСУ.

Загалом від початку повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року, Росія втратила вбитими й пораненими майже 547 470 солдатів.

Також Сили оборони знищили:

танки — 8 132 (+9);

бойові броньовані машини — 15 600 (+17);

артилерійські системи — 14 777 (+65);

реактивні системи залпового вогню — 1 115;

засоби ППО — 878 (+2);

літаки — 360;

гелікоптери — 326;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11 694 (+26);

крилаті ракети — 2 342 (+6);

кораблі / катери — 28;

підводні човни — 1;

автомобільна техніка та автоцистерни — 19 923 (+73);

спеціальна техніка — 2 468 (+4).

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ