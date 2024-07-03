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У США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $150 мільйонів

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Getty Images

У Білому домі США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $150 мільйонів.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр під час брифінгу.

Пакет включає ракети для ППО, артилерійські боєприпаси, нове фінансування, за яке Пентагон купуватиме озброєння Україні.

Ось що ввійшло в пакет допомоги від США:

Пентагон за допомогою програми USAI закупить на $2,2 мільярда ракети для систем ППО Patriot і NASAMS. Білий дім планує прискорити доставку цих боєприпасів, тобто зробити їхню доставку пріоритетом.