У США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $150 мільйонів

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У Білому домі США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $150 мільйонів.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр під час брифінгу.

Пакет включає ракети для ППО, артилерійські боєприпаси, нове фінансування, за яке Пентагон купуватиме озброєння Україні.

Ось що ввійшло в пакет допомоги від США:

Ракети для ППО HAWK;

Боєприпаси для HIMARS;

Артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм;

Мінометні снаряди 81 мм;

Протитанкові керовані ракети TOW;

Протитанкові комплекси Javelin та АТ-4;

Боєприпаси для стрілецької зброї;

Підривне обладнання та боєприпаси;

Тактичні транспортні засоби для буксирування та перевезення обладнання;

Тактичні аеронавігаційні системи та допоміжне обладнання для літаків;

Запчастини, інше польове та допоміжне обладнання.

Пентагон за допомогою програми USAI закупить на $2,2 мільярда ракети для систем ППО Patriot і NASAMS. Білий дім планує прискорити доставку цих боєприпасів, тобто зробити їхню доставку пріоритетом.