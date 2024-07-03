Reuters: Члени НАТО погодили щорічне виділення Україні €40 мільярдів допомоги

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Союзники по НАТО погодили план щорічного фінансування України в обсязі €40 мільярдів.

Про це агентству Reuters повідомив західноєвропейський дипломат.

Очікується, що лідери НАТО підпишуть це зобовʼязання на саміті у Вашингтоні, який відбудеться 9—11 липня.

За планом НАТО в майбутньому візьме на себе міжнародну координацію поставок зброї та тренувань для Збройних сил України, частково використовуючи командну структуру Альянсу із залученням коштів зі свого спільного бюджету.

Штаб для координації допомоги Україні розмістять у Вісбадені, що на півдні Німеччини. Там вже діє військова база США.

Також план передбачає, що Альянс призначить відповідального за довгострокову допомогу Україні. Це буде високопосадовий цивільний чиновник, який відповідатиме за потреби у військовій модернізації та невійськовій підтримці, звітуватиме як перед штаб-квартирою НАТО в Брюсселі, так і перед новим командуванням у Вісбадені.

Призначення відповідального зможе захистити довгострокову допомогу — на тлі зміцнення позицій правих сил у Європі та все більшу ймовірність того, що колишній президент США Дональд Трамп може повернутися в Білий дім і скоротити підтримку України.