Пожежа на російському ракетному кораблі «Серпухов» у квітні була спецоперацією ГУР

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Пожежа на малому ракетному кораблі «Серпухов», яка сталася у квітні цього року, була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України у координації з Легіоном «Свобода Росії» — підрозділом, що складається з російських добровольців і воює на стороні України.

Представники Легіону і ГУР (Андрій Юсов) дали прескоференцію, під час якої розповіли деталі операції, передають «Радіо Свобода» і пресслужба Легіону.

Підпал на борту корабля влаштував російський військовий, який з 2023 року співпрацює з українськими спецслужбами. Нині він рекрут Легіону «Свобода Росії» на позивний «Гога». Він служив у Балтійському флоті РФ і, як стверджує, хотів звільнитися через загарбницьку війну Росії проти України, тому звернувся до проєкту ГУР «Хочу жити». Відтоді військовий збирав важливі дані, оскільки мав доступ до секретної інформації.

Коли ризик викриття був уже надто високим, вирішили спланувати диверсію. «Гога» влаштував пожежу всередині корабля, яка пошкодила апаратуру і звʼязок. Потім його доправили в Україну.

«Гога»