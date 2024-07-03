Росія хоче таємно поховати вбитих у Бердянську підлітків Тіграна Оганнісяна і Микиту Ханганова

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Окупаційна влада Бердянська планує таємне поховання вбитих українських підлітків Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова.

Про це «Медійній ініціативі за права людини» розповів батько Тіграна Григорій Оганнісян.

За його словами, росіяни терміново вирішили поховати підлітків у безіменній могилі.

Зробити це збираються цілком таємно, не повідомивши рідних ані про час поховання, ані про місце.

Двох підлітків застрелили російські снайпери в червні 2023 року в Бердянську. Тіграну вистрелили в серце, а Микиті — в голову. Перед тим окупанти пів року тиснули на підлітків, влаштовували обшуки. Оганнісяна викрадали та утримували в місцевій поліції, катували. Російські окупанти звинувачували підлітків у тому, що вони нібито повалили опору на залізничну колію, чим могли заблокувати залізничне сполучення з містом. Також їм закидали напад на поліцейських.

До їхнього вбивства, 15 червня 2023 року, Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою припинити переслідування українських підлітків Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова з окупованого Бердянська і дозволити їм виїхати на підконтрольну Україні територію.

Українські правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом вбивства дітей.