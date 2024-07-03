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Сили ППО збили 5 ракет і 6 дронів, якими росіяни вдарили вранці по Україні

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Пресслужба Національної гвардії

Уранці 3 липня війська Росії вдарили по Україні трьома крилатими ракетами «Іскандер-К», чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 і пʼятьма безпілотниками Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Основний напрямок удару — Дніпропетровська область. Українська ППО збила 11 цілей:

Внаслідок російської атаки постраждав торговельний центр у Дніпрі. Також зайнялася пожежа біля одного з медзакладів.

Станом на 11:00 відомо про трьох загиблих і щонайменше 18 постраждалих, яким уже надають допомогу лікарі. Серед поранених 14-річна дівчина.