Україна отримала $2,2 мільярда від МВФ — це пʼятий транш за програмою на $15,6 млрд

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Flickr / WBC - Washington Building Congress

Україна 3 липня отримала $2,2 мільярда від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це пише премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Це частина коштів, передбачених механізмом розширеного фінансування (EFF).

Переказана сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів.

За 14 місяців дії програми EFF Україна успішно пройшла чотири перегляди роботи цього механізму — це дало в бюджет від МВФ $7,6 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд, наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

У майбутньому Україну чекають ще три перегляди програми: з 1 вересня 2024 року ($1,1 мільярда), з 1 грудня 2024 року ($1,1 мільярда) та з 1 березня 2025 року ($0,9 мільярда).