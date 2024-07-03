Путін прилетів до Казахстану, незважаючи на ордер Міжнародного кримінального суду. Там будуть світові лідери

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Лідер Росії Володимир Путін прилетів до Казахстану з робочою поїздкою, незважаючи на ордер Міжнародного кримінального суду, який зобовʼязує країну заарештувати його.

Про візит Путіна повідомляють Інтерфакс і низка медіа.

Голова РФ візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані, де, серед іншого, заплановані його зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном, президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і виконуючим обовʼязки президента Ірану Мохаммадом Мохбером.

На саміті будуть також присутні лідери Азербайджану, Пакистану, Монголії, Катару та ОАЕ. До Астани також може прибути генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Основна програма саміту ШОС відбудеться в четвер, 4 липня.