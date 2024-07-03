Politico: Трамп говорить з Путіним про можливість залишити йому частину України, а НАТО очікує радикальна переорієнтація

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The White House / Flickr

Два американських експерти з питань національної безпеки, повʼязані з очікуваним кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом, розповіли виданню Politico, що той «веде переговори з президентом Росії Володимиром Путіним про те, скільки територій України Москва можна зберегти».

Трамп обмірковує угоду з РФ щодо швидкого припинення війни, про яку він неодноразового говорив. Трамп також розглядає у межах угоди зобовʼязання НАТО не розширюватись на схід — зокрема на Україну та Грузію. Це його так звані карти на столі переговорів. Однак наближений до Трампа експерт каже, що в того будуть свої вимоги. Він повторив твердження, що Трамп у разі незговірливості Путіна посилить підтримку України зброєю.

Щодо НАТО, то другий прихід Трампа до влади неминуче призведе до радикальної переорієнтації блоку, заявили Politico експерти з питань оборони, які можуть увійти до адміністрації Трампа.

За їхніми словами, США не залишать НАТО, але тиснутимуть на країни Європи і вимагатимуть від них збільшити витрати на оборону на рівні щонайменше 2% від ВВП. Інакше країни не «не будуть користуватися оборонною щедрістю і гарантіями безпеки Сполучених Штатів». Це можна розглядати як порушення статті 5 договору блоку. Члени команди Трампа кажуть, що ця стаття гнучка і не вимагає від жодного члена відповідати противнику Альянсу військовою силою.

За словами людей з команди Трампа, США збережуть свою «ядерну парасольку» над Європою, військово-повітряні, а також військово-морські сили та бази в Німеччині, Британії та Туреччині. Проте основні сили піхоти, бронетехніки, матеріально-технічного забезпечення та артилерії, зрештою, перейдуть у зону відповідальності європейців, тобто американці залишать Європу.

Це здебільшого пояснюється зростанням зовнішнього боргу США, низьким набором людей в американські війська і навантаженням на оборонно-промислову базу, яка не може повноцінно впоратися з викликом протистояння Росії та Китаю.