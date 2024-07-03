Генштаб ЗСУ заявив про втрати росіян у ще 1 180 військових. Знищили 61 артилерійську систему

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Генеральний штаб Збройних сил України в щоденній статистиці повідомив, що за минулу добу (2 липня), російські війська втратили орієнтовно 1 180 військовослужбовців (вбиті та поранені), 16 танків, 17 бронемашин і 57 артилерійський систем, реактивну систему залпового вогню, два засоби ППО, 63 одиниці автотехніки та 12 одиниць спецтехніки, а також 27 безпілотників різного рівня.

Загальні втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ