«Укрзалізниця» оновить правила перевезення тварин. Що зміниться
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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«Укрзалізниця» ініціювала оновлення правил перевезення тварин. Вони набудуть чинності після затвердження нової редакції правил.
Про це пише пресслужба перевізника.
З опису переносок приберуть визначення «жорстка конструкція», тому для перенесення підійде сучасний рюкзак для тварин з водонепроникним абсорбуючим дном.
Малим тваринам до 45 сантиметрів у холці можна тимчасово бути без переноски, наприклад, тварина може спати на полиці купе.
Для великих собак від 45 сантиметрів у холці дозволять проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за умови повного викупу купе. Також вони зможуть їхати в «Інтерсіті+», якщо власник викупить усі місця, розміщені єдиним блоком у ряду.
Усі службові собаки представників Сил оборони їхатимуть безоплатно в усіх типах вагонів — з намордником і повідцем.
«Укрзалізниця» забезпечуватиме альтернативні місця людям, яким буде некомфортно або які мають алергічну реакцію від сусідства з твариною.
Нову редакцію правил має затвердити Державна регуляторна служба України.