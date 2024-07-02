Зеленський і Орбан домовилися про відкриття першої української школи в Угорщині

Новини

Anita Jankovic / Unsplash

Президент України Володимир Зеленський та угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан домовилися про відкриття першої українськомовної школи на території Угорщини.

Про це лідери країн говорили на пресконфереції, яку провели під час візиту Орбана до Києва.

«Ми обговорили [з Орбаном] відкриття української школи в Угорщині, першої такої школи, і пан премʼєр-міністр запевнив мене у підтримці цього проєкту», — сказав Зеленський.

Орбан зазначив, що повністю підтримав ініціативу Зеленського про відкриття української школи в Угорщині.

До Угорщини приїхала велика кількість українських біженців, тож зʼявилася потреба в їхньому навчанні. За словами Орбана, зараз українські діти в Угорщині вчаться в багатьох різних школах. Ця система працює «непогано», але також Угорщина розуміє необхідність створення школи з українською мовою навчання.

«Ми не просто розуміємо цю потребу. Фінансування цієї школи угорська держава візьме на себе. Буде відкрито стільки українських шкіл, скільки буде потрібно. Для нас важливо, щоб українці почувалися в Угорщині, як вдома», — додав Віктор Орбан.

Орбан говорив і про угорську національну меншину, яка проживає на території України — це одне з ключових питань угорсько-українських відносин. Премʼєр Угорщини висловив сподівання, що держави «вирішать питання і тут», адже Орбан бачить на це «добрі шанси».