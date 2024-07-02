Орбан в Києві закликав до «припинення вогню» та переговорів з Росією

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Премʼєр Угорщини Віктор Орбан під час візиту в Київ 2 липня закликав до «припинення вогню» та переговорів з країною-агресором РФ.

Про це він сказав на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

Він зазначив, що війна в Україні дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи.

«Ми дуже високо цінимо всі ініціативи пана президента Зеленського заради досягнення миру. Ці ініціативи потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони ускладнені, і я попросив пана президента подумати про те, чи не можна піти трошки інакшим шляхом. Зробити перерву. Перервати вогонь і потім продовжити перемовини», — сказав він.

Орбан додав, що вдячний Зеленському «за його відверту думку щодо цього питання», не уточнюючи, як саме на це прохання зреагував український президент.

Зеленський під час свого виступу не коментував прохання щодо припинення вогню, однак наголосив, що Угорщина підтримала мирні ініціативи України на саміті у Швейцарії.

«Угорщина взяла участь у першому Саміті миру і підтримала комюніке саміту, і це говорить про готовність Угорщини бути ефективною заради повернення реальної довготривалої безпеки. Ми предметно обговорили те, як надалі Угорщина може проявити своє лідерство в підготовці вже другого саміту», — сказав Зеленський.

Зазначимо, що в окремому відео з переговорів Орбана та Зеленського угорський премʼєр назвав війну «вторгненням Росії в Україну».