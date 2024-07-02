У Нідерландах склав присягу новий уряд, очолюваний ультраправою Партією свободи

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У вівторок, 2 липня, новий уряд Нідерландів склав присягу. Це вперше ультраправа Партія свободи Герта Вілдерса стала частиною голландського уряду.

Про це пише Bloomberg.

З 15 міністерств представники Партії свободи очолили пʼять — зовнішньої торгівлі, економічних справ, інфраструктури, охорони здоровʼя та у справах притулку й мігрантів.

Консервативно-ліберальна Народна партія за свободу і демократію очолила Мінфін, Міноборони, Мінʼюст, Міністерство з питань клімату. Правоцентристський «Новий суспільний договір» — МЗС, МВС, Мінкультури та Міністерство соціальних справ.

Міністрами сільської промисловості та житлового-комунального господарства стали представники «Фермерсько-гомадянського руху».

Новий уряд, очолюваний Партією свободи, має намір значно скоротити міграцію, що стане найбільшим праворадикальним зрушенням у країні за останні десятиліття.

Також уряд хоче застосувати надзвичайне законодавство, щоб обмежити приплив мігрантів і домогтися виходу з міграційної політики Європейського Союзу.

Як зазначає Bloomberg, після перемоги на виборах у листопаді, амбіції Вілдерса сформувати правий кабінет виявилися нелегким завданням. Ультраправий політик був змушений відмовитися від своєї заявки на посаду премʼєр-міністра, щоб зрушити переговори з мертвої точки.

Натомість чотири коаліційні партії обрали премʼєр-міністром колишнього очільника Генеральної служби розвідки та безпеки Діка Схоофа, який не має партійної приналежності.