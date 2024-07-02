WSJ: НАТО призначить відповідального за довгострокову допомогу Україні, який зможе «захистити» її від Трампа
- Автор:
- Костя Андрейковець
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НАТО на саміті у Вашингтоні (9—11 липня) має призначити відповідального за довгострокову допомогу Україні.
Про це пише The Wall Street Journal.
За даними газети, Альянс призначить високопосадового цивільного чиновника, який перебуватиме в Києві. Він відповідатиме за потреби у військовій модернізації та невійськовій підтримці, звітуватиме як перед штаб-квартирою НАТО в Брюсселі, так і перед новим командуванням у Вісбадені (Німеччина) — його створять для координації поставок військової техніки Україні та підготовки українських військ.
За словами джерел, ці кроки допоможуть НАТО краще координувати зусилля західних країн для надання військової підтримки Україні, а також зроблять Збройні сили України більш подібними до Збройних сил НАТО.
Газета зауважує, що призначений відповідальний зможе захистити довгострокову допомогу — на тлі зміцнення позицій правих сил у Європі та все більшу ймовірність того, що колишній президент США Дональд Трамп може повернутися в Білий дім і скоротити підтримку України.
- В середині червня 2024 року генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс схвалив оперативний план розширеної підтримки України, який включає активнішу участь блоку в доставці озброєння і підготовці українських військ.
- За цим планом НАТО надалі візьме на себе міжнародну координацію поставок зброї та тренувань, частково використовуючи командну структуру Альянсу із залученням коштів зі свого спільного бюджету. Столтенберг висловив надію, що лідери держав-членів погодяться у Вашингтоні на щорічне фінансування військової підтримки України на рівні близько €40 мільярдів.