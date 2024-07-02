WSJ: НАТО призначить відповідального за довгострокову допомогу Україні, який зможе «захистити» її від Трампа

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НАТО на саміті у Вашингтоні (9—11 липня) має призначити відповідального за довгострокову допомогу Україні.

Про це пише The Wall Street Journal.

За даними газети, Альянс призначить високопосадового цивільного чиновника, який перебуватиме в Києві. Він відповідатиме за потреби у військовій модернізації та невійськовій підтримці, звітуватиме як перед штаб-квартирою НАТО в Брюсселі, так і перед новим командуванням у Вісбадені (Німеччина) — його створять для координації поставок військової техніки Україні та підготовки українських військ.

За словами джерел, ці кроки допоможуть НАТО краще координувати зусилля західних країн для надання військової підтримки Україні, а також зроблять Збройні сили України більш подібними до Збройних сил НАТО.

Газета зауважує, що призначений відповідальний зможе захистити довгострокову допомогу — на тлі зміцнення позицій правих сил у Європі та все більшу ймовірність того, що колишній президент США Дональд Трамп може повернутися в Білий дім і скоротити підтримку України.