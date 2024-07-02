Премʼєр Угорщини Орбан прибув до Києва

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Reuters / «Бабель»

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан 2 липня прибув з неанонсованим візитом у Київ.

Про це повідомив керівник пресслужби Орбана Берталан Хавасі, передають Index та Nepszava.

Хавасі зазначив, що Орбан проведе переговори з українським президентом Володимиром Зеленським. Найважливішою темою обговорення він назвав «можливість створення миру».

Також, за його словами, Орбан і Зеленський обговорять актуальні питання угорсько-українських двосторонніх відносин.

Джерело видання The Guardian повідомило, що плани поїздки були узгоджені після тривалих переговорів щодо питання прав угорськомовної меншини в Україні.

«Передумовою зустрічі було розвʼязання питання громадянства. За останні тижні домовленості було досягнуто. Вони зможуть оголосити про це як про успіх», — повідомив співрозмовник у Будапешті.

Орбан не відвідував Україну ані за каденції Володимира Зеленського, ані за попереднього президента Петра Порошенка. Востаннє Орбан приїжджав у Київ у 2010 році для зустрічей з тодішнім президентом Януковичем.