У Дніпрі зросла кількість загиблих від удару по багатоповерхівці 28 червня — рятувальники знайшли тіло жінки

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Пресслужба ДСНС

Рятувальники знайшли тіло жінки під час розбору завалів багатоповерхівки, в яку 28 червня влучила російська ракета. Таким чином, кількість загиблих від атаки зросла до двох.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Роботи на місці тривають. Надзвичайники розібрали близько 70% конструкцій.