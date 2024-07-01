У Єрусалимі з сутичками відбулися мітинги ультраортодоксальних євреїв. Вони проти призову їх до військової служби

Новини

У ізраїльському місті Єрусалимі тисячі ультраортодоксальних євреїв вийшли напередодні з демонстраціями проти призову до військової служби студентів єшив.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Відбулися сутички протестувальників із поліцією. Дехто кидав каміння в правоохоронців, підпалювали смітники та розпалювали багаття на вулицях. Крім того, демонстранти напали на автомобіль міністра будівництва й заселення Ізраїлю та лідера ультраортодоксального політичного блоку «Ягадут га-Тора» Іцхака Ґольдкнопфа, коли він їхав додому. За попередніми даними, заарештували пʼятьох людей.

Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, страйкарі кидали каміння в машину міністра, били автівку ногами й руками та злісно принижували посадовця, коли він проходив до машини. Через кілька хвилин втрутилася поліція та евакуювала Ґольдкнопфа з місця подій.

Невдовзі демонстранти напали й на машину колишнього лідера «Ягадут га-Тора» та ексміністра охорони здоровʼя Ізраїлю Якова Ліцмана. Страйкарі розбили лобове скло його автівки. Самого Ліцмана так само врятувала поліція, але його машину, як він сам сказав, знищили.

Як зазначає The Times of Israel, мітингувальники здебільшого належали до екстремістської Єрусалимської фракції, яка налічує близько 60 тисяч членів і регулярно проводить демонстрації проти призову студентів єшив до військової служби.

Протестувальники несли плакати з написами «Ми не будемо служити ворожій армії» і «Ми помремо, але не служитимемо в армії», блокуючи перехрестя, що веде до ультраортодоксального району столиці.

За даними поліції, кілька правоохоронців отримали поранення. Одній поліцейській влучили предметом у голову, через що її ушпиталили.

Щоб угамувати натовп, поліція застосовувала проти демонстрантів фізичну силу, а також водомети, наповнені «скунсовою» водою.

Ця акція протесту стала відповіддю на нещодавнє рішення Верховного суду Ізраїлю скасувати звільнення від військової служби для ультраортодоксальних євреїв. Суд більше не бачить підстав, щоб не призивати вірян до військової служби.

Натомість ультраортодоксальні євреї стверджують, що їхнє вивчення Тори — є «духовним хребтом, завдяки якому армія може воювати».

Голова ультраортодоксальної партії ШАС Ар’є Дері у відповідь на рішення Верховного суду заявив, що «немає жодної сили у світі, яка могла б завадити народу Ізраїлю вивчати Тору, і кожен, хто намагався зробити це в минулому, зазнав жалюгідної невдачі».

Ультраортодоксальна меншина останніми роками стрімко розширювалася. Представники цієї громади отримують державні субсидії на приватні школи, релігійні та громадські організації. Також усі ці роки ортодоксам вдавалося уникати військової служби та сплати податків, оскільки мало хто з них працює.

Утім, оскільки Ізраїлю довелося зіткнутися з масштабною та агресивною війною з ісламістськими бойовиками, багато ізраїльтян кажуть, що вже не можуть дозволити собі підтримувати ортодоксів.

Харедім розлючений на своїх же, ультраортодоксальних законодавців, оскільки ті підтримали законопроєкт про зниження віку призову ультраортодоксальних студентів єшив з 26 до 21 року і «дуже поступово» збільшувати рівень призову.