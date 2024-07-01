У Запоріжжі розкрили вбивство посадовця міськради, одного з нападників затримали

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Поліцейські Запоріжжя розкрили вбивство директора департаменту правового забезпечення Запорізької міськради Максима Денщіка.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Вбивство сталось 11 червня вранці у середмісті Запоріжжя. Кілер 5 разів вистрілив у 38-річного Денщіка, від отриманих поранень той помер під час реанімації.

Поліцейські допитали понад 1500 людей, які могли бути свідками вбивства, та оглянули відеозаписи майже 140 камер спостереження.

У результаті правоохоронці встановили двох підозрюваних — чоловіків 21 та 33 років, обидва — жителі інших регіонів країни.

За даними поліції, декілька днів зловмисники відслідковували жертву та готували вбивство. У день злочину вони чекали на посадовця біля його будинку. Коли Денщік вийшов з під’їзду, один з чоловіків розстріляв його.

Оперативники встановили місцезнаходження одного з підозрюваних, його затримали. Іншого фігуранта оголосили в розшук. Обом повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства.