ДБР розслідує смерть чоловіка, який напав на прикордонника під час спроби незаконно потрапити до Румунії

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ДБР

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування смерті 24-річного чоловіка, який намагався нелегально потрапити до Румунії.

Про це повідомили в ДБР.

За попередніми даними слідства, 29 червня, близько 21:40, двоє чоловіків спробували незаконно перетнути кордон у Вижницькому районі Чернівецької області.

Між ними та військовослужбовцем одного з прикордонних загонів сталася сутичка: чоловіки з мачете та газовим перцевим балончиком намагалися напасти на прикордонника, а той у відповідь застосував табельну зброю.

Мачете, знайдений на місці сутички. ДБР

Внаслідок сутички один з чоловіків загинув, інший постраждав і зараз у лікарні. Прикордонник також дістав тілесних ушкоджень — журналіст Віталій Глагола писав, що його повалили та вдарили по нозі.

Попередньо справу кваліфікують як умисне вбивство. Триває слідство.