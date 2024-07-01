Телескоп «Хаббл» показав вир матерії та енергії в галактиці

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ESA

Телескоп «Хаббл» показав галактику NGC 4951 — це спіральна галактика, розташована за 49 мільйонів світлових років від Землі в сузірʼї Діви.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Дані, які використали для створення цього зображення, телескоп отримав під час вивчення руху матерії та енергії в сусідніх галактиках.

Астрономи пояснюють, що галактики безперервно проходять цикл зореутворення, під час якого газ у них утворює молекулярні хмари. Із часом нові зірки розсіюють хмари, з яких утворилися, за допомогою потужного випромінювання або зоряного вітру. Цей процес називається зворотним звʼязком.

Газ, що залишився, формує нові хмари в інших місцях. Кругообіг рухомої матерії та енергії визначає, як швидко галактика утворює зірки і як швидко вона спалює запаси газу — тобто фактично, як вона еволюціонує протягом свого життя.

ESA

Галактику NGC 4951 класифікують як галактику Сейферта — як надзвичайно енергетичний тип з активним галактичним ядром. Такі галактики живляться надмасивними чорними дірами, які генерують випромінювання по всьому електромагнітному спектру і дають яскраве сяйво галактикам.