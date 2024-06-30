На Буковині двоє чоловіків з мачете напали на прикордонника. Одного з нападників застрелили
- Автор:
- Оля Березюк
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В суботу, 29 червня, двоє чоловіків поблизу держкордону в Чернівецькій області напали на українського прикордонника.
Цю інформацію «Бабелю» підтвердив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
За словами речника, інцидент стався після 21:00 на ділянці Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією.
Журналіст Віталій Глагола пише, що двоє чоловіків напали на прикордонника з мачете та газовим балончиком. Його повалили та вдарили по нозі.
«З метою збереження свого життя військовослужбовець був вимушений застосувати зброю, у результаті чого один нападник отримав поранення, а інший помер. На місце викликано медиків», — зазначив Демченко.
Інформацію про напад уже передали в ДБР, поліцію та органи прокуратури. Наразі тривають слідчі дії.