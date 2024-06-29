У Дніпрі на звʼязок вийшли двоє людей, яких вважали зниклими безвісти після ракетного удару
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба ДСНС
У Дніпрі двоє людей, яких вважали зниклими безвісти після ракетного удару по багатоповерхівці, вийшли на звʼязок. Виявилось, що мама і син були не вдома на момент трагедії.
Доля ще кількох людей залишається невідомою, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«На звʼязок вийшли двоє мешканців дніпровської багатоповерхівки, понівеченої під час вчорашньої атаки. Це мама і син. На щастя, з ними все гаразд», — зазначив Лисак.
На місці триває пошуково-рятувальна операція — надзвичаники розбирають перекриття зруйнованих поверхів.
- 28 червня під час повітряної тривоги росіяни вдарили ракетою по багатоквартирному житловому будинку у Дніпрі. В одному з підʼїздів зруйновані квартири з 8 по 11 поверхи. Станом на ранок 29 червня відомо про одну загиблу людину та 12 поранених.