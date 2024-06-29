Reuters: США готують новий пакет військової допомоги Україні на $150 мільйонів

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У найближчі дні США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на $150 мільйонів. Окрім боєприпасів калібру 155 мм, там також будуть ракети-перехоплювачі до систем ППО Hawk.

Про це Reuters повідомили двоє американських чиновників.

Очікують, що пакет оголосять у понеділок, 1 липня. Таким чином CША підсилюють українську протиповітряну оборону, оскільки протягом останніх тижнів Росія завдала масштабних ударів по українській енергетиці.

Також пакет включатиме інші боєприпаси та обладнання для підтримки потреб оборони України.