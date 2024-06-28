Рада директорів МВФ погодила транш на $2,2 мільярда для України

Новини

Flickr / WBC - Washington Building Congress

Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила четвертий перегляд механізму розширеного фінансування (EFF) для України.

Про це повідомили в МВФ.

Так, Україна отримає черговий транш у розмірі майже $2,2 мільярда (1,66 мільярда SDR), спрямованих на підтримку її бюджету.

За словами члена парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, це буде пʼятий транш за програмою, що є рекордом для України щонайменше з початку нульових. Попередній був за програмою 2015 року — чотири транші.

Схвалення радою директорів МВФ четвертого перегляду програми фінансування означає, що Україна виконала всі кількісні критерії за програмою на кінець першого кварталу та всі структурні маяки на кінець квітня 2024 року.

За словами голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, Україна залишається у програмі, яка охоплює більшу частину пакету зовнішнього фінансування на суму майже $122 мільярди. Виділення цього пакету розраховано на строк дії програми EFF (другий квартал 2023 — перший квартал 2027).

Як повідомив Железняк, графік наступних переглядів буде таким:

пʼятий перегляд — з 1 вересня 2024 року. Приблизно на $1,1 мільярда (835 мільйонів SDR). Україна має виконати кількісні показники на кінець червня;

шостий перегляд — з 1 грудня 2024 року. Теж приблизно на $1,1 мільярда (835 мільйонів SDR). Україна має виконати кількісні показники на кінець вересня та структурні маяки МВФ за період;

сьомий перегляд — з 1 березня 2025 року. На $0,9 мільярда (684 мільйони SDR). Україна має виконати кількісні показники на кінець грудня 2024 і маяки за період.

Оцінка відбуватиметься на основі оновленого меморандуму про економічну та фінансову політику і доповненого набору структурних маяків.

Щодо зобовʼязань за реформами, Гетманцев заявив, що не бачить суттєвих проблем із проходженням наступного, пʼятого перегляду. По структурних маяках Україні мають зарахувати ухвалення закону про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ), який мали ухвалити до кінця червня (парламент ухвалив 20 червня). Також зберігається постійне правило, що держава може капіталізувати лише системні банки, але не може вкладати капітал в інші банки.

Фонд проводить поквартальний моніторинг реалізації EFF. Це гарантія того, що програма, основною метою якої є підтримка макрофінансової стійкості та впровадження структурних реформ на шляху до членства у ЄС, виконується.

У разі успішного перегляду Україна отримає шостий транш на суму $1,1 мільярда за програмою у вересні.