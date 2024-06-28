У Києві жінка потрапила під потяг метро і загинула

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Пресслужба ДСНС

У Києві зранку 28 червня жінка впала під потяг на станції метро «Золоті ворота». Вона загинула.

Про це повідомили в ДСНС.

Жінку затисло під першим вагоном потяга. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували її тіло з-під вагона. Обставини події встановлять правоохоронці.

Рух поїздів зеленою лінією метро вже відновили.