Кабмін затвердив нову постанову про надсилання повісток рекомендованим листом
- Автор:
- Оля Березюк
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Кабінет міністрів затвердив постанову № 747, якою змінив порядок відправлення повісток поштою в Україні.
Зокрема, уряд вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Згідно з документом повістка або інший документ про виклик до ТЦК можуть надсилатися рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.
Норму про «повідомленням про вручення» також включили до інших нормативних документів.
Ще в травні уряд затвердив постанову, згідно з якою надіслану поштою повістку вважатимуть підтвердженою в разі її отримання, а також якщо є відмова її отримати чи підтверджена відсутність людини за адресою.
- Після набуття чинності 18 травня закону про мобілізацію всі чоловіки віком 18—60 років були зобовʼязані протягом 60 днів (до 18 липня) оновити свої дані для військового обліку. Якщо ж вони цього не зроблять, то повістки надсилатимуть на адресу зареєстрованого місця проживання.