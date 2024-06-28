Біля Запорізької АЕС зруйнували станцію зовнішнього радіаційного моніторингу
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Біля тимчасово окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції зруйновано станцію зовнішнього радіаційного моніторингу. Це знизило можливість виявляти та вимірювати будь-які радіоактивні викиди в разі надзвичайної ситуації.
Про це повідомило МАГАТЕ.
Втрата однієї станції радіаційного моніторингу прямо не впливає на безпеку ЗАЕС. Однак це показує, як безперервно погіршуються правила безпеки на станції, і це непокоїть МАГАТЕ.
Станція моніторингу розташована приблизно за 16 кілометрів на південний захід від ЗАЕС. Зв’язок з нею втратили в понеділок, 24 червня. Через обстріли співробітники МАГАТЕ не змогли отримати доступу до місця, щоб підтвердити пошкодження.
Від початку 2022 року кілька станцій радіаційного моніторингу в 30-кілометровій зоні навколо ЗАЕС не працювали протягом різних періодів часу через пошкодження. До повномасштабного вторгнення РФ загалом працювало 14 станцій, але зараз 4 з них недоступні.
Лише за кілька днів до повідомлення про руйнування станції в сусідньому місті Енергодар 16 годин не було світла. За інформацією МАГАТЕ, декілька моніторингових станцій не працювали через те, що у них скінчився заряд резервної батареї. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що робота зовнішнього обладнання радіаційного моніторингу є важливою частиною ядерної безпеки в усьому світі.
- ЗАЕС опинилася під окупацією російських військових на початку березня 2022 року і відтоді працює під їхнім контролем. Станцію кілька разів повністю відʼєднували від енергомережі. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Президент Володимир Зеленський наголошує, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі ядерної катастрофи». Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.
- У червні 2024 року МАГАТЕ заявило, що на окупованій ЗАЕС порушені всі принципи ядерної безпеки.