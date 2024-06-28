Біля Запорізької АЕС зруйнували станцію зовнішнього радіаційного моніторингу

Новини

Біля тимчасово окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції зруйновано станцію зовнішнього радіаційного моніторингу. Це знизило можливість виявляти та вимірювати будь-які радіоактивні викиди в разі надзвичайної ситуації.

Про це повідомило МАГАТЕ.

Втрата однієї станції радіаційного моніторингу прямо не впливає на безпеку ЗАЕС. Однак це показує, як безперервно погіршуються правила безпеки на станції, і це непокоїть МАГАТЕ.

Станція моніторингу розташована приблизно за 16 кілометрів на південний захід від ЗАЕС. Зв’язок з нею втратили в понеділок, 24 червня. Через обстріли співробітники МАГАТЕ не змогли отримати доступу до місця, щоб підтвердити пошкодження.

Від початку 2022 року кілька станцій радіаційного моніторингу в 30-кілометровій зоні навколо ЗАЕС не працювали протягом різних періодів часу через пошкодження. До повномасштабного вторгнення РФ загалом працювало 14 станцій, але зараз 4 з них недоступні.

Лише за кілька днів до повідомлення про руйнування станції в сусідньому місті Енергодар 16 годин не було світла. За інформацією МАГАТЕ, декілька моніторингових станцій не працювали через те, що у них скінчився заряд резервної батареї. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що робота зовнішнього обладнання радіаційного моніторингу є важливою частиною ядерної безпеки в усьому світі.