Бронювання в «Дії» почнуть тестувати вже наступного місяця
- Автор:
- Олександра Амру
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Тестування сервісу електронного бронювання від мобілізації на порталі «Дія» розпочнеться на початку липня.
Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в ефірі телемарафону.
За його словами, електронне бронювання на порталі «Дія» зараз у розробці, а його тестування планують розпочати вже на початку липня.
Спершу сервіс стане доступним для підприємств, які є критично важливими для економіки країни.
- На початку червня український уряд підтримав постанову, яка дозволяє керівникам установ і підприємств бронювати своїх працівників у «Дії». Якщо бізнес чи державний орган має право на бронювання співробітників, то керівник через портал «Дія» зможе подати перелік працівників і засвідчити заяву електронним підписом. Далі «Дія» автоматично перевірить у реєстрах, чи насправді людина працевлаштована офіційно і чи є про неї дані в «Оберегу». Якщо інформація підтвердиться, то працівника забронюють. Уся процедура займатиме годину.
- Справедливий механізм бронювання співробітників від мобілізації — один із ключових запитів бізнесу. З початку 2024 року в Офісі президента та Верховній Раді обговорюють різні моделі економічного бронювання, які пропонують сплату певної суми грошей чи податків в обмін на бронь. Нині ця концепція на паузі. Натомість в уряді повернулися до ідеї електронного бронювання.