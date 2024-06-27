Бронювання в «Дії» почнуть тестувати вже наступного місяця

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Тестування сервісу електронного бронювання від мобілізації на порталі «Дія» розпочнеться на початку липня.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, електронне бронювання на порталі «Дія» зараз у розробці, а його тестування планують розпочати вже на початку липня.

Спершу сервіс стане доступним для підприємств, які є критично важливими для економіки країни.