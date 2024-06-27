НАБУ прийшло з обшуками до ексзаступника голови ОП Тимошенка

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Національне антикорупційне бюро у четвер, 27 червня, прийшло з обшуками до колишнього заступника голови ОП Кирила Тимошенка у справі про ймовірний витік інформації.

Самого Тимошенка теж зупинили для слідчих дій — це сталося біля ресторану «Ішак» на Кловському узвозі в Києві.

Тимошенко підтвердив факт проведення у нього обшуків, але переконує, що не має стосунку до цієї справи. Також він додає, що до нього особисто претензій немає.

Нині Тимошенко працює штатним радником міністра оборони Рустема Умєрова.