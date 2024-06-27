Чехія вже поставила Україні 50 тисяч снарядів у рамках своєї ініціативи

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Чехія виділила майже 866 мільйонів крон (понад €34 мільйони) на ініціативу з постачання артилерійських боєприпасів в Україну. Ці гроші спрямують на закупівлю боєприпасів у чеської компанії STV Group, повідомляє Ceske Noviny.

Перша партія боєприпасів вже прибула в Україну деякий час тому, запевняє премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала.

Міністерка оборони Яна Чернохова уточнила, що йдеться про 50 тисяч боєприпасів. Чехія співпрацювала з Німеччиною в питанні доставки. При цьому це перша частина з 180 000 боєприпасів, які фінансуються за рахунок німецького внеску.

Наразі до ініціативи долучилися 18 країн, з яких 15 пообіцяли виділити гроші, додала Чернохова.

За словами Фіали, десятки тисяч боєприпасів доставлятимуть в Україну щомісяця на регулярній основі. «Мета — доставити до 500 000 одиниць до кінця року, ця кількість наразі фінансово забезпечена», — додав він.