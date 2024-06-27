Чехія вже поставила Україні 50 тисяч снарядів у рамках своєї ініціативи
- Автор:
- Софія Телішевська
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Офіс президента / Telegram
Чехія виділила майже 866 мільйонів крон (понад €34 мільйони) на ініціативу з постачання артилерійських боєприпасів в Україну. Ці гроші спрямують на закупівлю боєприпасів у чеської компанії STV Group, повідомляє Ceske Noviny.
Перша партія боєприпасів вже прибула в Україну деякий час тому, запевняє премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала.
Міністерка оборони Яна Чернохова уточнила, що йдеться про 50 тисяч боєприпасів. Чехія співпрацювала з Німеччиною в питанні доставки. При цьому це перша частина з 180 000 боєприпасів, які фінансуються за рахунок німецького внеску.
Наразі до ініціативи долучилися 18 країн, з яких 15 пообіцяли виділити гроші, додала Чернохова.
За словами Фіали, десятки тисяч боєприпасів доставлятимуть в Україну щомісяця на регулярній основі. «Мета — доставити до 500 000 одиниць до кінця року, ця кількість наразі фінансово забезпечена», — додав він.
- У лютому 2024 року Чехія оголосила, що знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але їх треба викупити. Країна закликала союзників вкластися грошима в цю ініціативу — її підтримали Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва й інші країни.
- Уже в березні МЗС Чехії повідомило, що снарядів у межах ініціативи може бути більше — від 1,5 мільйона. Перші 180 тисяч боєприпасів Чехія законтрактувала в середині квітня.
- У травні європейські лідери заявили, що сподіваються до кінця року передати Україні 500 тисяч снарядів у межах чеської ініціатив.
- Наприкінці травня премʼєр-міністр Чехії Пітер Фіала заявив, що Україна щомісяця отримуватиме десятки тисяч снарядів.