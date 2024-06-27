Євросоюз виділив Україні новий транш у €1,9 мільярда у межах Ukraine Facility

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Європейський Союз виділив Україні третій транш макрофінансової допомоги на €1,9 мільярда з великого пакета на €50 мільярдів у межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та її команді за «непохитну підтримку України». За словами премʼєра, загальна бюджетна підтримка від ЄС з початку 2024 року вже досягла майже €8 мільярдів і «ще більше на підході».

Україна вже отримала два транші у рамках Ukraine Facility. У березні ЄС переказав €4,5 мільярда, а у квітні — €1,5 мільярда.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС надав Україні майже €35 мільярдів прямої бюджетної допомоги. Кошти підтримують макроекономічну стабільність України, а також дозволяють фінансувати приорітетні державні потреби.

Більше про Ukraine Facility

Лідери ЄС 1 лютого домовилися виділити Україні макрофінансову допомогу на €50 мільярдів. Програма розрахована на чотири роки. Україна отримуватиме кошти за дотримання низки передумов: продовження демократичних механізмів, включно з багатопартійною парламентською системою і верховенством права, гарантування поваги до прав людини, зокрема меншин. Київ уже схвалив план реформ, який дозволить отримувати фінансування за Ukraine Facility.

Лідери ЄС щороку проводитимуть дебати за програмою, а за два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд усієї багаторічної фінансової рамки.

За орієнтовним планом виплат у 2024 році Україна отримає €16 мільярдів, у 2025 — €12,5 мільярда, у 2026 — €7,25 мільярда, а в 2027 — €2,5 мільярда.