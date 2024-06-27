Київ опинився у десятці найгірших для життя міст світу за версією The Economist

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Київ другий рік поспіль потрапив до десятки найменш зручних для життя міст за версією журналу The Economist.

До рейтингу увійшли 173 найбільші міста світу. Фахівці оцінювали їх за кількома критеріями — стабільність, охорона здоров’я, культура та навколишнє середовище, освіта та інфраструктура.

Рейтинг найзручніших і найменш зручних міст для життя у світі за версією The Economist. The Economist

Рейтинг третій рік поспіль очолює Відень (Австрія) — місто отримало найвищі бали в усіх критеріях, крім одного. До пʼятірки лідерів також увійшли ще три європейські міста — Копенгаген у Данії, Цюрих і Женева у Швейцарії. У них живуть відносно мало людей, тож, як правило, у них менший рівень злочинності та зручніша система громадського транспорту.

Також у топі опинилися канадські міста Калгарі та Ванкувер, а ще Мельбурн і Сідней в Австралії, японська Осака та новозеландський Окленд.

Київ же, як і минулого року, посів 165 місце. Найгіршим містом для життя з 2013 року залишається Дамаск — столиця Сирії. Порівнюючи з попередніми роками, нижчу сходинку посів Тель-Авів в Ізраїлі на тлі війни в секторі Гази.