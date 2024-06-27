«Дія» розширює сервіс подачі заяв до міжнародного Реєстру збитків
- Автор:
- Ліза Бровко
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Міністерство цифрової трансформації розширює сервіс у «Дії», за допомогою якого українці подають заяви до міжнародного Реєстру збитків про пошкодження та знищення житла через війну Росії проти України.
Про це пише пресслужба Мінцифри.
Незабаром скористатися послугою зможуть всі українці з пошкодженим чи зруйнованим житлом, зокрема ті, в кого:
- право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав;
- немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади й не подавались на програму «єВідновлення»;
- оселя на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.
Щоб протестувати такі оновлення, «Дія» запустила бета-тестування. До нього можуть долучитися повнолітні громадяни України з податковим номером.
Заяви до міжнародного Реєстру збитків — це підстави для подальших репарацій, які виплачуватиме Росія.
- 2 квітня 2024 року в Гаазі запустили Міжнародний реєстр збитків через російську агресію проти України. Його створили 17 травня 2023 року, угоду підписали понад 40 держав — членів Ради Європи, а також США, Японія та Канада. До реєстру можна подати заяви про житло, що Росія пошкодила чи зруйнувала під час війни. Тепер країни мають створити Компенсаційну комісію, яка вивчатиме всі заяви і оцінюватиме реальну суму збитків. На третьому етапі Росія має виплатити компенсації.