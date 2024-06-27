Космічний телескоп «Хаббл» показав карликову галактику за 11 мільйонів світлових років від Землі

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ESA / Hubble / NASA

На новому зображенні космічний телескоп «Хаббл» показує компактну карликову галактику NGC 5253.

Про це повідомило Європейське космічне агентство.

Карликова галактика розташована на відстані 19 мільйонів світлових років від Землі в сузірʼї Центавр.

Яскравий центр галактики заповнений зірками, більшість з яких видніються як яскраво-сині точки. Є деякі зоряні скупчення, які виглядають більш яскраво й насичено в оточенні великої кількості зір.

За ядром галактики NGC 5253 можна побачити хмари газу та пилу, які мають рожевий відтінок.

ESA / Hubble / NASA

Нове зображення телескоп «Хаббл» зробив за допомогою каналу високої роздільної здатності (HRC) удосконаленої камери для оглядів (ACS). Цю камеру використовують для широкого огляду далеких і слабких галактик.