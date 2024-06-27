Суд відправив під арешт ексчиновника міськради Мукачевого, підозрюваного у махінаціях з землею
- Автор:
- Оля Березюк
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Вищий антикорупційний суд 27 червня відправив під арешт чиновника міської ради Мукачевого Артура Саміляка у справі про махінації з землею.
Про це пише пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Саміляк обіймав посаду начальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради з вересня 2022 року по середину квітня 2024-го.
Його відправили під арешт на 2 місяці з альтернативою внесення 5 мільйонів гривень застави.
- Правоохоронці 25 червня затримали мера Мукачевого Андрія Балогу та колишнього народного депутата Михайла Ланьо. За даними слідства, мер Мукачевого добився на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки приватному товариству Ланьо. Він послався на оцінку експертної комісії, власник якої міг отримати хабар. За схемою землю з ринковою вартістю 84,6 мільйона гривень продали усього за 9,6 мільйона.
- Наступного дня, 26 червня, Балогу відправили під арешт з заставою у розмірі 30 мільйонів гривень.