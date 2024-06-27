Суд відправив під арешт ексчиновника міськради Мукачевого, підозрюваного у махінаціях з землею

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Вищий антикорупційний суд 27 червня відправив під арешт чиновника міської ради Мукачевого Артура Саміляка у справі про махінації з землею.

Про це пише пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Саміляк обіймав посаду начальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради з вересня 2022 року по середину квітня 2024-го.

Його відправили під арешт на 2 місяці з альтернативою внесення 5 мільйонів гривень застави.