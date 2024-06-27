Генштаб: Росія за добу втратила ще 1 260 окупантів і 42 артсистеми
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Генеральний штаб Збройних сил України в щоденній статистиці інформував, що за минулу добу, 26 червня, російські війська втратили орієнтовно 1 260 військовослужбовців (вбиті та поранені), три танки, девʼять бронемашин і 42 артилерійські системи, пʼять засобів ППО, 61 одиницю автотехніки та 11 одиниць спецтехніки, а також 24 безпілотники різного рівня.
Загальні втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:
Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
- 25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.